BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TARSUS’TA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısının güçlenmesi, rahatlaması ve kaliteli hale gelmesi için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu noktaların yanı sıra mahallelerde de asfalt atağına devam ediyor. Ekiplerin son çalışma noktası ise Tarsus’ta Yeşil Mahalle oldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Tarsus Yeşil Mahallede (Musalla) ana arter konumunda bulunan yolların yanı sıra ara sokaklarda da yol revize ve ardından sıcak asfaltla kaplama işlemi uygulandı. Ekipler, Yeşil Mahallenin ana arteri konumunda olan ve Aliefendioğlu Mahallesine uzanan 4234. Sokağın yanı sıra birçok sokak ile Namık Kemal Caddesi üzerinde yol revize ve sıcak asfaltla kaplama çalışması yaptı.

Ekipler, mahallenin bir diğer ana arteri konumunda olan ve Mantaş Mahallesine ulaşımı da sağlayan bin 100 metre uzunluğundaki Hasan Özçivi Sokak üzerinde de çalışma gerçekleştirdi. MESKİ ekiplerinin yağmursuyu giderlerini revize ettiği, ayrıca içme suyu borularını değiştirdiği yol üzerinde kaldırım döşeme yapılarak, sıcak asfalt serim işlemi de uygulandı. Ekipler, Yeşil Mahallede sokaklarda sıcak asfalt serim faaliyetine devam edecek.

“Asfalt makinesinin mahalleye girdiğini çok küçükken görmüştüm”

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara, altyapı sorunlarının giderilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Mahallemizde asfaltlama çalışması yapıldı. Asfaltlama çalışması öncesinde altyapıdaki sorunlarımızın hepsi giderilerek asfalt çalışmasına başlandı. Bu sokakta içme suyu hatları, boruları değiştirildi, yeni boru takıldı ki patlamalar olmasın, asfalt zarar görmesin diye. Onun akabinde şu anda burada tamamen çok güzel bir asfalt çalışması, kaldırım, çevre düzenlemeleri yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından son derece memnunuz. Ben böyle bir çalışmayı, asfalt makinesinin mahalleye girdiğini çok küçükken görmüştüm. Kendi muhtarlık dönemimde bunu görmek bana nasip oldu. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.