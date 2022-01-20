Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE KENT TURU

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin ‘Kent Turu’ projesinin dördüncü gezisi yapıldı.

ÇEVRE 20.01.2022, 10:58 20.01.2022, 11:25
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE KENT TURU

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin ‘Kent Turu’ projesinin dördüncü gezisi yapıldı. Geziye merkez Akdeniz ilçesindeki Şehit Recep Aslan İlkokulundan öğrenciler katıldı. Daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerin de yer aldığı gezi kapsamında sinemada film izleyen çocuklar, Mersin Arkeoloji Müzesini de ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin ‘Kent Turu’ projesi devam ediyor. ‘Kırsal Mahalle Okulundan Merkeze Öğrenci Getirme Projesi’ kapsamında hazırlanan gezi programları ile kırsal mahallerde veya ilçelerde eğitim gören sosyoekonomik düzeyi düşük öğrencilerin kente dair tarihi ve kültürel değerleri görmeleri, Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri ve MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini görmeleri amaçlanıyor.

Kent Turu kapsamında, Şehit Recep Aslan İlkokulundan gelen öğrenciler, ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini ziyaret etti. Bir alışveriş merkezindeki sinemada ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ isimli animasyon filmini izleyen çocuklar, önce AVM’yi, ardından Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.

“Farklı projelerle öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, 2022 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanındaki hizmet yelpazelerini genişletmeye devam ettiklerini belirterek, “2020 Kasım ayında açtığımız MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi bugün itibariyle 600’den fazla öğrenciye ulaştı. Ama hala ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde hizmetimize ulaşamayan öğrencilerimizin var olduğunu bilmek bizleri ‘Kent Turu’ gibi projeleri yapma konusunda cesaretlendiriyor. Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen bir anlayışla çocukları bulundukları ilçelerden veya kırsal mahallelerden getirerek hem eğitim hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmelerini hem şehrimize ait değerleri görmelerini hem de sinema gibi etkinliklere katılarak hoşça vakit geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

“Çocuklar ilk defa sinema deneyimi kazanmış oldu”

Sınıf Öğretmeni Meriç İnan da ‘Kent Turu’nu duyunca öğrencileri bu geziye götürmek istediğini dile getirerek, “Çocuklar ilk defa sinema deneyimi kazanmış oldular. Çok heyecanlandılar, çok mutlu oldular. Ardından bir yemek düzenlendi. Arkeoloji Müzesine geldik. İlk defa bir müze gezisinde bulundular. Burayı gezdiler. Eskiden insanların kullanmış olduğu aletleri incelediler. Şaşırdılar ve geziden çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar” diye konuştu.

“Ekran kocamandı”

Öğrencilerden Mehmet Durmuş ise özellikle sinemada yaşadığı deneyimi heyecanla anlatırken, “İlk önce MERCİ’ye gittik. Ondan sonra sinemaya geldik. Güzel bir deneyimdi. Sinemaya geldiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım, çünkü ekran kocamandı” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esma Yıldız da “Arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok mutlu hissediyorum. Belki bir daha geliriz” dedi.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
sanalbasin.com üyesidir