BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÇAMLIYAYLA’YA KATLI OTOPARK
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla’da yaşanan otopark sorununu çözüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında yaylacıların akın ettiği, haftasonu ise günübirlik ziyaretçilerin uğrak yeri olan Çamlıyayla’daki otopark sorununu çözüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından Çamlıyayla merkez Kale Mahallesi Saybaşı Sokak’ta bulunan ve pazar alanı olarak adlandırılan alana katlı otopark inşa edilmeye başlandı. Modern mimari ile inşa edilecek yeni katlı otopark 3 bin 323 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Fore kazık sistemiyle zemin ve temel sağlamlaştırma çalışmalarının yapıldığı proje kapsamında 2 bodrum ve 1 zemin kat olmak üzere 3 katlı 121 araç kapasiteli katlı otopark inşa edilecek.
Proje kapsamında zemin katın belirli günlerde pazar yeri olarak hizmet verebilmesi için bazı eklentiler yapılacak. Zemin katına 2 kadın, 2 erkek ve engelliler için 1 tuvaletin inşa edileceği otoparkta ayrıca depo alanları da bulunacak.
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