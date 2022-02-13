BURASI MERSİN BİR YANI YAZ BİR YANI KIŞ

Yaz ve kış mevsiminin aynı anda yaşandığı turizm kenti Mersin’in kıyı bölgelerinde sıcaklığın artması ile vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yaylalarda ise kış hakimiyetini sürdürüyor.

Ülke genelinde birçok ilde kış mevsimi etkisini sürdürürken, tarım ve turizm kenti Mersin’de iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Kentte sahile 30 kilometre uzaklıktaki yaylalardan başlayarak yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 2 metreye yaklaşan kar hayatı zorlarken, deniz kenarında yazdan kalma günler yaşanmaya başladı. Hafta sonunu değerlendirmek için Mersin ve çevre illerden vatandaşlar, Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi’ne gelerek vakit geçirdi. Özellikle il dışından gelen vatandaşlardan bazıları denize girerek kış günü yüzüp suyun tadını çıkardı. Çocuklar kumsalda oynarken, aileler yürüyüş yapıp deniz havası aldı. Köpekler de hem kumsalın hem de denizin keyfini yaşadı.

Şanlıurfa soğuk diye Mersin’e gelip denize girdi

Şanlıurfa’dan hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini, yaşadıkları yerin bu kış soğuk olduğunu belirten Yaşar Çıtlak, “Urfa ve Gaziantep’te kar var. Burada denize giriyoruz, muhteşem" dedi.

Kışları Mersin’de, yazları ise Nevşehir’de yaşayan Murat Kozan da, ”Deniz güzel, ben sürekli denize giriyorum

fırtına olmadıktan sonra. Kışın gelip burada kalıyorum, normalde Nevşehir’de kalıyorum. Nevşehir kar buz altında şu anda, burası ise göründüğü gibi dünyanın en güzel sahillerinden birisi. Denizi, sahili tertemiz. Kızkalesi dört dörtlük. Burada kış içinde yazı yaşıyoruz, onun için geliyorum. Antalya’da 15 sene yaşadım ama burası sahil, deniz ve sakinlik olarak oradan daha güzel” ifadelerini kullandı.

Önce kar, sonra sahil gezisi

Hava sıcaklığı artınca sahilin tadını çıkarmak istediklerini belirten Rasim Nergiz, sıcaklığın 16 dereceye çıktığını, denizin güzel olduğunu söyledi.

Bir gün önce kar yağan Erdemli ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Aslanlıköy bölgesine gittiklerin anlatan Engin Konak, ”Yüksek rakımlı bölgeler göre sahil de hava güzel. Bugün de Mersin’imizin güzel Kızkalesi’ne geldik. Mersin’de sahil kısımları çok güzel sanki yaz havası gibi ama yukarılara çıktığımız zaman daha çok kış nedeniyle kar ve tipi bulunuyor” şeklinde konuştu.