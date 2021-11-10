Son Dakika
BOZYAZI’DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR
Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını devan ederken, söndürme çalışmaları da sürüyor.
ÇEVRE 10.11.2021, 12:47 10.11.2021, 13:06
Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını devan ederken, söndürme çalışmaları da sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözce Mahallesinde sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangına ilk etapta 2 uçak, 7 helikopter, 3 dozer ve 33 arazöz ile müdahale edilirken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarından zaman zaman güçlük yaşandığı bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra diğer kurum personeli ile yerel halkın da destek verdiği söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
22
açık
Namaz Vakti 10 Kasım 2021
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:19
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6