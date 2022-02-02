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BOZYAZI'DA DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Mersin’in Bozyazı ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su denizi kahverengiye bürüdü.
ÇEVRE 02.02.2022, 15:28 02.02.2022, 15:33
Mersin’in Bozyazı ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su denizi kahverengiye bürüdü.
Bozyazı’da sabaha karşı şiddetli yağan sağanak yağış denizde kirliliğe neden oldu. Kentin ortasından geçen Sarısu deresi ile Sini çayının yüksek kesimlerden, Torosların eteğinden sürüklenen çamurlu su denize ulaştı. Çamurlu su dolayısıyla Bozyazı’nın Merkez ve Denizciler mahallelerinin kıyı kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü. Deniz, mavi ve kahverengi görüntüsüyle alışılmadık bir manzara oluşturdu.
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