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BİSİKLETSEVERLER 30 KİLOMETRELİK SÜRÜŞ YAPTI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu’nun (TÜBİDEF) iş birliği ile gerçekleştirilen “EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması” programı tamamlandı.

ÇEVRE 30.06.2022, 12:33 30.06.2022, 14:53
BİSİKLETSEVERLER 30 KİLOMETRELİK SÜRÜŞ YAPTI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu’nun (TÜBİDEF) iş birliği ile gerçekleştirilen “EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması” programı tamamlandı. 2 gün süren programın ilk gününde teorik çalışma gerçekleştirilirken, saha çalışmasının yapıldığı 2. günde katılımcılar 30 kilometrelik bisiklet sürüşü gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bisiklet yollarıyla donatılan ve bisiklet kenti olması için önemli adımlar atılan Mersin’de “EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması” programının ilk gününde Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’nın turizm ve ekonomik boyutu, konunun uzmanları tarafından ele alındı. Programın 2. gününde ise bisikletseverler 30 kilometrelik bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Hilton’dan başlayıp Pompeiopolis antik kentine kadar pedal çeviren katılımcılar yol boyunca konuşlandırılan bisiklet donanımlarını da inceledi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi bisiklet turizmi ile yeni bir ufuk açmak istiyor”

Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir, çok başarılı bir salon çalışması gerçekleştirdiklerini, birçok konuda uzmanlar tarafından bilgilendirildiklerini söyledi. Özenir, "Dün çok başarılı, verimli bir salon çalışması yaptık. Bu konuda uzman olan EuroVelo koordinatörü olan iki arkadaşımız bize bisiklet turizmini anlattılar. Bunun geleceğinden, katacağı değerlerden, yapılması gereken şeylerden ve stratejik hamlelerden bahsettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bisiklet turizmi ile yeni bir ufuk açmak istiyor ve bunun ilk hamlesi olarak biz bu çalışmayı yaptık. Bugün de saha çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi, yakın dönemde Türkiye’ye örnek olacak bisiklet hamlesi gerçekleştiriyor. Şu anda 91 kilometrelik bir bisiklet ağına sahip oldu. Onlarca bisiklet park yeri yaptı. Otobüsleriyle bisiklet taşıyor. Türkiye’de ilk defa mobil uygulamayla otobüsleri takip edebiliyor bisikletliler. Tamir üniteleri ve Bisiklet Kafe’leri gerçekleştirdi. Bunları da tanıtmak istiyor. Bisiklet turizminin hizmetine sunmak istiyor. Bilinirliğini arttırmak istiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yaptığı çabalarda bunun bir alt yapısını gördük. Turizme yönelik çalışmalarını gördük ve bunu federasyon olarak destekliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yapılmış olan çalışmalar öncelikle yerel kullanıcılara hizmet edecektir. Ama orta ve uzun vadede Avrupalı gezginlere hitap edecektir ki, bu çok büyük bir katma değeri olan turizm ağıdır. Mersin’in de bu pastadan olabildiğince payını almasını istiyoruz" dedi.

“Mersin güzel bir şehir, bisiklet yolu Mersin’in incisi gibi olmuş”

Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Adnan Cangır ise Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’nın ülkedeki ulusal temsilciliğini yürüttüklerini belirterek, ulaşım piramidinin üstlerinde bisikletli ulaşımın olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine Mersin’e geldiklerini ve çok verimli 2 gün geçirdiklerini ifade eden Cangır, "Yerel yönetimler, karar vericiler kafalarında belli bir şablon oturtmuşlar. Sanırım sabırlı adımlarla çözüme doğru ilerleyeceğiz. Bazı yerel yöneticilerde şunu görüyorum ben; yani eğer siz altyapıyı sunarsanız vatandaşın ulaşım davranışlarını değiştirebiliyorsunuz. Mersin’deki gözlemlediğimiz, deneyimlediğimiz 91 kilometre bisiklet yolu da bunun bir örneği. Eğer ulaşımınızı buna göre planlarsanız bu değişimi sağlıyorsunuz. Başkanımız da burada bunu başarmış. Ve önümüzdeki süreçte bisiklet yollarının 200 kilometreyi aşacağı da planlanmış. Çok doğru kararlar. Bence başarılı uygulamalar olmuş. Başkanı tebrik ediyorum. Zaten bizimle de bu çalışmayı yapma isteği, vizyonunun da göstergesi sanırım. Mersin güzel bir şehir. Bisiklet yolları Mersin’in incisi gibi olmuş” dedi.

Kaynak: İHA
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