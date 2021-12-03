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BAŞKAN TURAN: "ENGELLİLİĞİ OLMASA BİLE ENGELLERİ KALDIRMAK MÜMKÜN"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sağlık-Sen Mersin Şubesi Engelliler Komisyon Başkanı Şemsettin Turan, "Engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ÇEVRE 03.12.2021, 11:13 03.12.2021, 11:18
BAŞKAN TURAN: "ENGELLİLİĞİ OLMASA BİLE ENGELLERİ KALDIRMAK MÜMKÜN"
Sağlık-Sen Mersin Şubesi Engelliler Komisyon Başkanı Şemsettin Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şemsettin Turan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Dünya Engelliler Günü’nde hiçbir gücün millet olma bütünlüğümüzü engellemeye yetmeyeceği şuuru ve kararlılığı ile sorunlarımızı paylaşıp, taleplerimizi ifade edeceğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz Kutlu olsun. Dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan engelli bireyler, 2011 verilerine göre ülkemiz nüfusunun yüzde 7’sine tekabül etmektedir. Ülkemizde toplam nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 50.3 iken, engelli nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 22 civarındadır. Kamuda yaklaşık 60 bin engelli personelimiz memur kadrosunda çalışmaktadır. Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, çalışma başta olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceği; engellerle karşılaşmadan, daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamak hepimizin asli görevidir. Çünkü engelliliği ortadan kaldırmak mümkün olmazsa da; engelleyici bakışı, engelleyici mevzuatı, fiziki ve psikolojik bariyerleri ortadan kaldırmak mümkündür. Hayattan soyutlamak yerine hayatın içine katan yaklaşımları bir “ihsan” olarak değil insanı önceleyen bir “irfan” olarak değerlendirmek gerekmektedir" dedi.

"60 Bin Engelli Kamu Görevlisinin 40 Bini Konfederasyonumuzun Üyesi Durumundadır"

Engelliliği, atıl kalmanın kaderi olmaktan çıkarıp; üreten, kendine ve içinde bulunduğu topluma değer katan imkânlara kavuşturmak gerektiğinin altını çizen Turan, "Bu şuur; engellilerimizin kendilerini toplumdan soyutlamanın aksine toplumun merkezinde olmak için çalışmasını; toplum, devlet ve Sivil Toplum Kuruluşlarında daha kapsamlı ve kararlı bir tutum içerisinde olmasını gerektirmektedir.Engelleri aşmak, engelsiz bir yaşamı kurmak için başlattığımız sendikal yolculuğumuz boyunca engelli kamu görevlilerimizin gerek kazanımları noktasında gerekse sendikal örgütlenme noktasında önemli katkılarda bulunduk. Hâlihazırda 60 bin engelli kamu görevlisinin 40 bini konfederasyonumuzun üyesi durumundadır" dedi.

"İnsan Merkezli Sendikacılık Anlayışındayız"

Konfederasyonun insan merkezli sendikacılık anlayışında olduğuna değinen Turan, " Engellilerin kamuya atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız bir merkezi sınavla atama yapılmasını sağladık. Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi engelli olan personele tayin kolaylığını, mesai saatlerinde saatlik izin verilmesini, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulmasını sağladık. Engelli ve engelli yakını olan memurlara kamu konutlarından yararlanmak için pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladık. Engelli memurların mesai saatlerini özür durumlarını da dikkate alınarak diğer memurlardan farklı şekilde düzenlenmesini sağladık. Aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağladık. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine; 0-6 yaş için 189 TL, 6 yaş üstü çocukları için 95 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık. Engelli kamu görevlilerinin; mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasını sağladık. En son kazanım olarak da engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen ayrımcı hükümleri ortadan kaldıran yasa değişikliği geçen gün Meclis’te kabul edildi" şeklinde konuştu.

"Engellilerin Taleplerini Dile Getirmeye Devam Edeceğiz"

Engelliliğimizi artıran, bizleri atıl bırakan engelleyici bakışı aşmaya yönelik olumlu adımların atılmasını sağladık diyen Turan, " Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu olarak bu kazanımları artırmanın, engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerini sağlamanın gayreti içinde olmaya, engellilerin taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz.

Bu minvalde; Engelli kadroları üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin 20 puan artırımlı olmasını, Ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalışanlarımıza istemeleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkı verilmesini, Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde (tek konut için) faizsiz kredi kullandırılmasını, Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılmasını, ilaveten her 5 yılda ilave bir derece verilmesini, Engeli nedeniyle erken veyahut malulen emekli olan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl üzerinden esas alınarak hesaplanmasını ve ödenmesini, Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın yüzde 85’inden az olmamasını, Kamu görevlilerinin merakla beklediği ek gösterge konusunun kapsamına engelli kamu görevlilerimizin de özel olarak dâhil edilmesini, ayrıca, kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaşımız için de ivedilikle kontenjan açılmasını istiyoruz" dedi.

"Doğruya Yürümek İçin İllaki Ayakların Olması Gerekmediğini Biliyoruz"

Şemsettin Turan, "Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu olarak engeli bulunan bireylerimizin çalışma hayatında, kamu personel sisteminde var olmasını sadece “sosyal adalet” ve “sosyal devlet”

paradigmasına dayandırmıyoruz. Bunun aynı zamanda bireysel bir hak olduğunu ifade ediyoruz. Görme engelinin hakikati görmeye engel olmayacağını, işitme engelinin söylenen sözleri anlamaya engel olamayacağını, doğruya yürümek için illaki ayakların olması gerekmediğini biliyoruz.
Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününün, engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, çalıştıkları, iş yerindeki amirleri tarafından ayrımcılığa uğramamaları, çalışma şartlarını kolaylaştırmak için çaba sarfetmeleri, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına temenni ediyoruz" diyerek mesajı sonlandırdı.

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