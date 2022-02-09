BALIKÇILARA LODOS ENGELİ

Doğu Akdeniz’de lodos bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olurken dalgalar peş peşe kıyıya vurmaya başladı, balıkçılar bugün açılamadı.

Meteorolojinin bir çok il için yaptığı yağış uyarısı Mersin’de zaman zaman sağanak yağmur şeklinde etkili olmaya başlarken, Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar çıktı. Akdeniz’de lodosun sabah saatlerinde etkisini göstermesiyle balıkçı tekneleri bugün açılamadı, dalgalar ise kıyı şeridini baştan sona kapladı. Geçtiğimiz yıllara oranla son 2 ayda Akdeniz’de çok fazla fırtına yaşandığı belirtilirken, Cuma gününden itibaren balıkçıların denize açılmasının beklendiği kaydedildi. Erdemli ilçesinde kıyı şeridindeki dalgalar ise dron ile görüntülendi.

Erdemli Balıkçı Barınağında teknesi bulunan kaptanlardan Mustafa Gamalmaz, "Bu sene geçen seneye göre çok fazla fırtına oldu. Yani bu sene gerçekten kış yapmış olduk. Uzun bir dönem Akdeniz’de kış olmadı. Bu sene fazlasıyla yaklaşık Aralık başından beri durmaksızın haftanın 5 günü fırtına 2 günü de müsaade edip çalışabilirsek bizim için bu mutluluk sayılıyor. Yaklaşık 2 aydan beri doğru dürüst deniz düzelmiyor. Cumaya kadar lodos var, lodos Akdeniz için çok iyidir. Yani su altı sirkülasyonu çok kuvvetlidir. Yani bizim içinde iyidir. Cumaya kadar teknemiz çıkmayacak, Cuma’dan sonra tekrardan denizlerdeyiz kısmet olursa” dedi.

Lodos etkiliyken su altının çok fazla oynadığını kayalıklardan çamurun içinden kalan balıklar dışarıya çıktığını anımsatan Gamalmaz, Akdeniz’in Cuma’dan sonra birkaç gün daha iyi balık vereceğini düşündüklerini kaydetti.