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AYDINCIK’TA YANAN ALANLARA 70 BİN KEÇİBOYNUZU FİDANI DİKİLDİ
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Aydıncık ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara 70 bin keçiboynuzu fidanı dikti. Fidan dikiminin devam ettiği bildirildi.
ÇEVRE 11.03.2022, 11:41
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar Orman İşletmesi sorumluluğunda olan Aydıncık ilçesi sınırlarında bulunan Yenikaş Mahallesinde 2021 yılında meydana gelen yangında zarar gören sahada incelemelerde bulunarak, yapılan makineli toprak işleme ve fidan dikimi çalışmalarını kontrol etti. Bölge Müdürü Akduman, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü yatırımlarıyla ilgili konuları da mahallinde değerlendirdi.
Bölge Müdürü Akduman’a Makine ve İkmal Şube Müdürü Mehmet Tosun, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, müdür yardımcısı ve şefler katıldı.
Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yanan sahada bugüne kadar 70 bin keçiboynuzu fidanı dikildiği, dikim çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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