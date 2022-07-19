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ARABANIN EZDİĞİ KAPLUMBAĞA HAYATA TUTUNDU

Mersin’de trafikte üzerinden otomobil geçen ve dış kabuğunun büyük bir kısmı paramparça olarak ağır yaralanan kaplumbağa, duyarlı bir vatandaşın sayesinde hayata yeniden tutundu.

ÇEVRE 19.07.2022, 10:26
ARABANIN EZDİĞİ KAPLUMBAĞA HAYATA TUTUNDU
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Mersin’de trafikte üzerinden otomobil geçen ve dış kabuğunun büyük bir kısmı paramparça olarak ağır yaralanan kaplumbağa, duyarlı bir vatandaşın sayesinde hayata yeniden tutundu. Özel bir veteriner hastanesine getirilen kaplumbağanın kırılan kabuğu yapılan bir çalışmayla yeniden birleştirilirken, tedavisinin tam bitmesi için yuvaya alındı. Veteriner hekim Orhan Özbaba, "Her zaman söylerim dünyayı iyi insanlar kurtaracak" dedi.

Mersin’de duyarlı bir vatandaş, örnek bir davranışa imza etti. 17 Temmuz’da evinin bulunduğu bölgede gezintiye çıkan bir vatandaş, üzerinden araç geçmiş ve kabuğunun büyük bölümü zarar gördüğünden dolayı ağır yaralanmış bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Bunun üzerine kaplumbağayı yoldan hemen alan duyarlı vatandaş, merkez Yenişehir ilçesinde hizmet veren özel bir hayvan hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan kaplumbağayı kabul eden ve hemen tedavisine başlayan veteriner hekim Orhan Özbaba ile ekibi, yaklaşık 1 saat süren bir ameliyatın ardından kaplumbağanın kırık olan kabuğunu birleştirmeyi başardı. Bir parçası kaza sırasında kaybolan kaplumbağanın arka kısmından bir parça kesen veteriner hekim, yaralı hayvanın kabuğunu tamamen birleştirmiş oldu.

“Dünyayı iyi insanlar kurtaracak”

Olayla ilgili konuşan hayvan hastanesinin yöneticisi veteriner hekim Orhan Özbaba, dünyayı iyi insanların kurtaracağını dile getirdi. Bu kaplumbağanın da iyi ve duyarlı bir vatandaşın sayesinde hayata tutunduğunu vurgulayan Özbaba, "Bir trafik kazası geçirmiş. Dış kabukları tamamen kırılmış ve kalkmış bir kaplumbağa. Bize geldiğinde kaplumbağanın iç organları gözüküyordu. Hasta sahibi 17 Temmuz akşamı bize getirdi ve ne yapabiliriz diye bizden fikir aldı. Biz de acaba kırılan bölgeleri yeniden onarıp, yapıştırabilir miyiz diye düşündük. Çünkü büyük doku kaybı vardı ve bir kısmı da ortada yoktu. Biz olanları yerleştirdik ve olmayanlar içinde arka bacağının olduğu bölgeden bir parça alarak, açık kalan bölgeye yamadık. Bunu tabi doku yapıştırıcılarıyla destekledik ve sonra da bandaja aldık. Şu an hava alan bir yeri yok. Yani kendisini rahatsız eden bir durumu yok. Ayrıca kaplumbağamız çok canlı ve hareketli. Umarım ki bundan sonra daha güzel bir yaşama adım atacak. Ben ilgili hasta sahibine ve iyi insanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"O bize yardım etti biz ona yardım ettik"

Kendilerine geldiğinde kaplumbağanın durumunun çok kötü olduğunu belirten Özbaba, "Genel durumu çok iyi değildi. Sağlık açısından çok sıkıntısı vardı. Kendisine ne olduğunun şokunu yaşıyordu. Ancak gerçekten bu kaplumbağa çok dirençli ve dayanıklı çıktı. O bize yardım etti biz ona yardım ettik ve şu anda da gayet iyi. Şimdi tabi tüm kabuğu tamamen kapattı. Bunların kaynama süresi çok uzun sürer. Biz bunu 15’er günlük aralıklarla birkaç kez kontrol edeceğiz. Bandajı ara ara yeniledikten sonra bir ay sonra bandajı tamamen çıkartacağız. Ancak şu an uzun süre bandajla kalmak zorunda. Tedavisi bittikten sonra da karşımıza 2 durum çıkıyor. Bu tür hayvanları bize getiren hasta sahipleri genelde hayvanlara çok bağlanıyorlar ve bakmaya devam ediyor. Eğer onlar bakmaz ise Tarsus’ta bulunan hayvanat bahçemize bu tür hayvanları veriyoruz. Onlar çünkü bize bu konuda sürekli destek veriyor. Orada bu kaplumbağamız bundan sonraki yaşamını sağlık bir şekilde devam ettirecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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