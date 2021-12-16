ANAMUR’UN ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Anamur ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım işine devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda kanalizasyon hattı bulunmayan mahallelerde devam eden çalışmalarla atıksular bertaraf edilecek, vidanjör kullanımı azaltılacak. MESKİ’nin sözleşme bedeli 3 milyon 276 bin lira olan yapım işi kapsamında 4 bin 656 metre koruge boru, HDPE 900 metre koruge boru ile parsel bağlantısı, 100 adet muayene bacası, 150 adet parsel bacası ve 16 metre dere, menfez ve ark geçişi yapılması planlanıyor.

MESKİ’nin yağışlarda oluşan yüzeysel suların cadde ve sokak içerisinde birikmesi nedeniyle oluşan maddi hasarları sonlandırmak amacıyla başlattığı çalışma sayesinde; aşırı yağışlarda oluşan yüzeysel sular deşarj edilecek. Böylelikle yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak.

Yatırım bedeli 4 milyon 240 bin lira olan MESKİ yağmursuyu hattı yapım işi kapsamında 669 metre muhtelif çaplarda betonarme menfez, bin 701 metre muhtelif çaplarda betonarme/beton boru, 845 metre kanal ile yağmursuyu hattı ve 282 adet yağmursuyu ızgarası yapılması planlanıyor.