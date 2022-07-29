ANAMUR’DA KÖYLÜLERE YANGINA İLK MÜDAHALE İÇİN SU TANKERİ DAĞITILDI

Mersin’in Anamur ilçesinde kırsal alanda çıkabilecek yangınlara ilk müdahalede bulunulması amacıyla köylülere su tankeri dağıtıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, daha önceki yıllarda Anamur’da köylülere 4 su tankeri verildiğini bu yıl ise Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 mahalleye daha 2 su tankeri kazandırıldığını belirtti.

Orman yangınlarının yüzde 95’nin insan kaynaklı sebeplere dayanmakta olduğunu da dile getiren Gübeş, "İnsan hareketliliğinin çok olduğu mahallelerde muhtarlıklarımızın dolayısıyla vatandaşımızın kullanabilmesi için kullanım eğitimleri verilerek Bozdoğan ve Çaltıbükü mahallelerimize yangın su tankeri verildi. Bu su tankerleri traktöre uyumlu olmakla birlikte yangınlara ilk müdahalede oldukça verimli" diye konuştu.

Yangına müdahale ve su tankerlerinin kullanımıyla ilgili varandaşlara bilgilerde aktarıldı.