AKDENİZ’DE 6.4’LÜK DEPREM AFAD:”OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR”
Akdeniz’de Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.
Akdeniz’de Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.
AFAD’tan yapılan açıklamada;Akdeniz’de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07’de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır”denildi.
KKTC Başkanı Ersin Tatar’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,” Baf açıklarında meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Deprem Saat:04.07’de Akdeniz açıklarında Mersin’in Anamur ilçesine 132 kilometre, KKTC’ye ise 12 kilometre uzaklıkta yerin 5,06 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.
Öte yandan depremin Mersin’in sahil kesimlerinde hissedildiği öğrenildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahce
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Besiktas
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Goztepe
|20
|18
|17. Kasimpasa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragucu
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyupspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11