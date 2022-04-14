ADANALIOĞLU AKDENİZ CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’de tarımsal üretimin kalbi olan Adanalıoğlu Mahallesi’nin farklı caddelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yeni çalışma alanı iki tarafında da seraların bulunduğu Akdeniz Caddesi oldu.

Özellikle sebze üretiminde önemli bir konumda bulunan Adanalıoğlu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarını kademeli olarak sürdürüyor. Üreticilerin yıllardır bozuk yollardan ürünlerini pazara ulaştırmaya çalışma çilesi Büyükşehir’in çalışmaları ile son buluyor.

Ekiplerin yeni çalışma sahası olan Akdeniz Caddesi’nin 2 bin 500 metrelik bölümünde zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına geçildi. Yolun bir kısmını asfaltlayan ekipler, diğer kısmında da çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımı olmayan caddeye baştan sona kaldırım döşeyen ekipler, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun şekilde çalışmalarına devam ediyor.