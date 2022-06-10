15 METRELİK APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve 2 gün boyunca mahsur kalan kediyi kurtardı. Profesyonel kurtarma ekibi, 15 metre aşağıya inerek kurtardığı kediyi, yaşam ortamına bıraktı.

Mezitli ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde yer alan Selen Sitesi sakinleri, havalandırma boşluğuna düşen bir kedi için harekete geçti. Kediyi kurtarmak için bir süre uğraş veren vatandaşlar başarılı olamayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen kediyi, ekipler halat yardımıyla kurtardı. Havalandırma boşluğunda 3. katta bulunan ancak site sakinlerinin kurtarma çabalarından korktuğu için en alt kata kadar inen kedi, uzunca bir süre ekipleri uğraştırdıktan sonra kurtarılabildi. Profesyonel kurtarma ekibi, 15 metre aşağıda bulunan kedinin yanına, site sakinlerinin söktüğü tenteden halatla inerek ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi, yaşam ortamına bırakıldı.

Site sakini Onur Ocak, kedinin uzunca bir süre miyavlayarak sesini duyurmaya çalıştığını söyledi. Kediyi kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Ocak, “Arkadaşlar ekipmanlarla geldiler. Evde kedi beslediğim için kedimin kafesini getirdim. Arkadaşlar kedinin kafese girmesini sağladı. Yardım eden herkese çok teşekkürler” dedi.

Seydi Vakkas Besili ise kediye kurtaran ekiplere teşekkür ederek, “Bu kedi 2 gündür burada aç susuz kalmış. Kendi imkanlarımızla çıkaramadık. Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye ekibinden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler. Arkadaşlar büyük çaba harcayarak bu kediyi kurtardılar. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.