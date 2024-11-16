AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, çevre yolunda yaşanan trafik sorunlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İmişehir OSB’de yan yol çalışmalarımız var, en kısa zamanda projeleri bitiyor. İnşallah 2025’te devreye girecek. Onun dışında 3 tane battıçıktı var çevre yolunda, onun bittiği yerde Tepebaşı kavşağımız var" dedi.

Eskişehir’de yaşanan trafik çilesine çözüm üretmek isteyen Nebi Hatipoğlu, görüşmeleri sürdürürken, hazırlanan projelerde sona gelindi. Birçok trafik çilesi ile ilgili projenin yapım çalışmaları başlayacak. Eskişehir’de çevre yolu üzerinde yeni battıçıktı ve yan yollar müjdesini veren Hatipoğlu, şehir merkezinde ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin seçim öncesi vermiş olduğu kuşak yollar sözünü hatırlattı.

"Çevre yoluna 4 battıçıktı ve Tepebaşı ışıklarındaki sorunu çözüyoruz"

Konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Hatipoğlu, "Tabii ki Eskişehir’in bir trafik sorunu olduğunu herkes görüyor. Seçimlerden önce ben belli projeler açıklamıştım; bu projeler tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum takdirde geçerliydi ve Büyükşehir Belediyesinin inisiyatifinde olan bölgelerdeydi. Biz Karayollarımızla ve Ulaştırma Bakanlığımızla Eskişehir’de ne yapabiliriz diye ve Eskişehir’in trafiğini rahatlatmak için devamlı görüşüyoruz. Tabii bu işin teknik boyutu ve mali boyutu var. Biz şimdi teknik boyutunu geçtik. Özellikle İmişehir OSB’de yan yol çalışmalarımız var, en kısa zamanda projeleri bitiyor. İnşallah 2025’te devreye girecek. Onun dışında 3 tane battıçıktığımız var. Çevreyolunda, onun bittiği yerde Tepebaşı kavşağımız var. Tepebaşı kavşağında inanılmaz bir trafik yoğunluğu var. Oranın trafiğinin rahatlatılmasıyla ilgili bir önlem alıyoruz, inşallah bir UKOME kararı alınacak ve o trafiği oradan gidereceğiz. Onun dışında vatandaşlarımızın yıllardır beklediği çevre yolu meselemiz var. Şu an mevcuttaki çevre yolu aslında Eskişehir’in yolu olmasına rağmen şehrin dışında kaldı ve çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. O yüzden bizim daha önceden projelendirilmiş kuzey ve güney çevre yolları projelerimiz var. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde kuzey çevre yolu ve kuzey otobanı üzerinde duruyoruz. İnşallah bu kuzey otobanında İmişehir çevre yolundan gelip Bursa’dan çıkan noktadaki 41 kilometre var; Mihalgazi ve Sarıcakaya yollarının da bağlandığı. İnşallah 2025 içinde müjdeli bir haber vermeyi düşünüyoruz bununla ilgili. Tabii bugün bütçelerimiz kısıtlı ve bütçe kaynaklarımız belli, bu noktadan elimizden geleni yapmamız lazım ancak hükümetimizin yapması gereken işler dışında Büyükşehir belediyemizin de yapması gereken yollar var. Onların da takipçisiyiz. Büyükşehir belediyesinin seçimden önce bir projesi vardı, ’Kuşak Yollar’ diye. Bunların yapılması tabii belediyenin inisiyatifinde. Ayrıca şehir içindeki katlı kavşakların yapılması, şehir içinde tramvayın kesiştiği noktalarda tramvayın alttan geçirilmesi suretiyle trafiğin rahatlatılması lazım. Biz hükümetimiz olarak ve iktidar milletvekilleri olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunlar gerçekleştirilince kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ancak Büyükşehirin yapması gereken yolların da takipçisi olacağız.”

"Kuşak yollara bir an önce başlanmalı"

Şehir içi trafik sorununun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Biz bir çalışma yaptık, ‘büyükşehir ne yapmalı, Karayolları ne yapmalı?’ diye. Karayolları’nın ne yapması gerektiğini aşağı yukarı netleştirdik; Büyükşehiri de netleştirdik. Büyükşehirin yapması gereken projeleri biz seçimden önce söylemiştik, bunların aynıları geçerli. Büyükşehirin hızlıca bu yatırımları yapması gerekiyor. Tabii bugün geldiğimiz noktada diğer CHP belediyelerinde de gördüğümüz gibi temsili ağırlama, konserler ve büyük organizasyonlara son yıllarda harcanan paralar inanılmaz. Bu paraların Eskişehir’de trafiğe harcanması çok önemli. Mesela geçen yıl bir Gülşen konseri yapılmıştı Eskişehir’de, çok büyük rakamlar ödendi ve yazık bu paralara. Bizim yerel sanatçılarımız var; yerel sanatçılarımız da gayet güzel konserler verebilir ve şehrimizi eğlendirebilir. Güzel organizasyonlar olması için illa büyük paralar verilecek diye bir şey yok ama biz tabii ki biliyoruz bu harcanan paraların organizasyon adı altında nerelere gittiğini. Artık bu işleri bırakıp hızlıca kuşak yollarının yapımına başlamaları lazım.”