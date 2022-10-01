Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında, çevre yolu çalışmaları çerçevesinde karayolları ile uzlaşamayan vatandaşlar ve avukatları ile birlikte toplandı yapıldı.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında, çevre yolu çalışmaları çerçevesinde karayolları ile uzlaşamayan vatandaşlar ve avukatları ile birlikte toplandı yapıldı.

Van’ın çevre yolu çalışmaları çerçevesinde İpekyolu ilçesi sınırlarında olan bölgelerde karayolları ile uzlaşamayan vatandaşlar, avukatları ile birlikte İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında toplandı. Toplantıya İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nden başmühendisler ile kurum avukatları da katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, vatandaşlara uzlaşmama sebeplerini sorarak, yasalar çerçevesinde uzlaşmama sonucunda meydana gelebilecek kriterlere değindi. Kaymakam Aydın, vatandaşların belirttiği mağduriyetlerinin giderilmesi için yasalar çerçevesinde yardımcı olacaklarını belirterek, Van için büyük bir öneme sahip olan çevre yolunda karayolları ile uzlaşamayan vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını söyledi. Toplantıda vatandaşların avukatları ile de gerekli görüşmeler sağlanarak, uyulması gereken işlemler anlatıldı. Kaymakam Aydın, vatandaşların tek tek taleplerini dinleyerek belediye ve karayolları yetkilileri ile birlikte vatandaş taleplerine aydınlatıcı cevaplar verdi. Toplantıda söz alan vatandaşlar ise çevre yoluyla alakalı olarak birebir kendileriyle görüşme imkanı sağlayan Kaymakam Aydın’a teşekkürlerini bildirdi.

Toplantı boyunca talepler tekrar değerlendirilmek üzere not alındı. İpekyolu’nda uzlaşma toplantısı karşılıklı taleplerin giderilmesi için tekrardan düzenlenecek.