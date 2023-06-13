Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından “Çevreni Koru, Geleceğini Koru” temasıyla hazırlanan çevre şenliğinde çocuklar hem eğlendi, hem de bilgilendi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Otağı’nda çevre şenliği programı düzenlendi. Küçük yaşta çevre bilincini aşılama düşüncesiyle gerçekleştirilen programın misafirleri ise çocuklar oldu. Öğretmenleri ve velisi eşliğinde programa katılan çocuklar yapılan çeşitli aktiviteler ile eğlenerek öğrendi. Geri dönüşüm, sıfır atık, iklim değişikliği konuları, çiçek dikimi, yarışmalar ve skeçler eşliğinde eğlenerek öğrenen çocuklar, parmak boyama, yüz boyama, sahne etkinlikleri ile de keyifli vakit geçirdi.

Programda açılış konuşması yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, yapılan etkinliğin çocuklara faydalı olmasını temenni ettiğini söyledi. Daire Başkanı Okutucu, “Böyle bir etkinliği yapmaktan oldukça mutluyuz. Sizleri de bu vesile ile aramızdan görmekten mutluyuz. Burada ‘Çevreni Koru, Geleceğini Koru’ temasıyla bir program düzenledik. Çeşitli etkinliklerle de siz çocuklarımıza faydalı olması temennisindeyiz. Atık toplamadan atığı kaynağında ayrıştırmaya iklim değişikliğinin önemini vurgulayan bir etkinlik olacak. Bizler bize emanet olan geleceği bir sonraki nesillere aktarabilelim” dedi.

Program ile hem eğlendiklerini, hem de bilgilendiklerini söyleyen çocuklar mutlu olduklarını belirttiler.