Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir il Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde bir dizi incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım programında yer alan Eskişehir Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı yapım işinin süreçlerini konuşmak ve hâlihazırda vatandaşlara verilen hizmetleri yerinde görmek üzere Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik’e kurum çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiği ziyarette, Eskişehir’de engelli vatandaşlara hizmet veren Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ünitesi Merkezi de ziyaret edildi. İl Müdürü Çelik, gündüz bakım ünitesi merkezinde yer alan engelsiz akademi atölyelerini tek tek ziyaret ederek; atölyelerde görevli personellerden bilgiler almış, atölyelerde eğitim ve hizmet verilen vatandaşlara yaptıkları el işi, resim, hamur işi gibi çalışmaları inceleyip vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Bakanlığın yatırım programında yer alan, 4 adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 1 adet Sosyal Tesis, 1 adet İdari Bina, bekçi kulübesiyle yaklaşık 4 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 13 bin metrekarelik kampüs içerisinde yer alacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Yapım İşinin uygulama projelerinin tamamlandığını ve ihale talimatının beklendiğini belirterek, bu yatırımın tamamlanmasıyla daha iyi şartlara sahip, güvenli bir ortamda hizmet verileceğinin ve hizmet alınacağının müjdesini hem merkez çalışanlarına hem de hizmet alan vatandaşlara verdi.

Toplu fotoğraf çekimiyle son bulan ziyarette, İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz’a çalışmalarında başarılar dileyerek, Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve yeni yapılacak olan Eskişehir Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Yapım İşindeki katkılarından dolayı İl Müdürü Hikmet Çelik’e teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.