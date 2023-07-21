Samsun’da 3 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görev yapan Ömer Bolat, Muğla’ya atandı.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü olarak görev yapan Ömer Bolat, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü olarak tayin edildi. Bolat atanmanın ardından yapığı açıklama ile Samsun ve Samsunlulara veda etti.

Karadeniz’in Samsun’da görev yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Bolat, “Yaklaşık 3 yıldır yürütmüş olduğum Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevimden bakanlığımın talimatı ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne il müdürü olarak görevlendirilmiş olmam nedeniyle 21 Temmuz tarihinde ayrılıyorum. Bu süre içinde şahsıma ve kurumumuza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.