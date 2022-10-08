Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Teknolojik gelişmelerin Bakanlığın çevre denetim altyapısına entegre edilmesi sayesinde denetimler, çok daha etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Bakanlık’tan yapılan açıklamada, teknolojik denetimlerle çevreyi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediği vurgulanarak 2021 yılında 57 bin 22 adet çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı aktarıldı. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 49 binin üzerinde çevre denetiminin gerçekleştirildiği, doğayı kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyonun üzerinde ceza uygulandığı ve 285 işletmenin ise faaliyetten men edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, en çok çevre cezası uygulanan illerin de sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olduğu ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Teknolojik gelişmelerin Bakanlığın çevre denetim altyapısına entegre edilmesi sayesinde denetimler, çok daha etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Bakanlık’tan yapılan açıklamada, teknolojik denetimlerle çevreyi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediği vurgulanarak 2021 yılında 57 bin 22 adet çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı aktarıldı. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 49 binin üzerinde çevre denetiminin gerçekleştirildiği, doğayı kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyonun üzerinde ceza uygulandığı ve 285 işletmenin ise faaliyetten men edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, en çok çevre cezası uygulanan illerin de sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olduğu ifade edildi.

“En çok çevre cezası uygulanan iller sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul oldu”

Yapılan açıklamada; Bakanlığın, merkez Çevre Denetim Ekipleri ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu’na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguladığı anımsatılarak denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin ise faaliyetten men edildiği aktarıldı.

En fazla idari para cezası uygulanan ilk beş ilin ise sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olduğu aktarılan açıklamada; Bakanlık tarafından 2022 yılının ilk dokuz ayında Konya’da 41 milyon 393 bin 487 lira çevre cezası uygulandığı bildirildi. Konya’yı 34 milyon 454 bin 134 lira ceza ile Ankara takip ederken, en çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Tekirdağ oldu. Tekirdağ’da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere, Bakanlığın 28 milyon 672 bin 658 lira ceza uyguladığı açıklandı. Kocaeli’de de 21 milyon 841 bin 312 lira idari para cezası uygulandığı, İstanbul’da ise 19 milyon 879 bin 109 lira cezai işlem gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

“Doğayı kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyonun üzerinde ceza uygulandı, 2022 yılının ilk dokuz ayında 285 işletme faaliyetten men edildi”

Bu çerçevede 2022 yılının ilk dokuz ayında 81 ilde, 49 bin 25 çevre denetimi yapan Bakanlığın; atık, su ve hava başta olmak üzere doğayı kirleten 3 bin 165 tesise toplamda 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası uyguladığı ve 285 işletmeyi de faaliyetten men ettiği bildirildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada uygulanan cezalara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“2022 yılının ilk dokuz ayında yapılan denetimlerde, atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 672 idari yaptırımda 208 milyon 344 bin 30 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 403 idari yaptırımda 65 milyon 87 bin 266 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 367 idari yaptırımda 38 milyon 184 bin 718 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine ilişkin 348 idari yaptırımda 29 milyon 644 bin 349 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 332 idari yaptırımda 6 milyon 711 bin 415 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 51 idari yaptırımda 6 milyon 237 bin 226 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 398 idari yaptırımda 1 milyon 444 bin 376 lira, anız yakanlara yönelik 239 idari yaptırımda 759 bin 336 lira, sıfır atık/poşet konulu 36 işlemde 290 bin 500 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 319 idari yaptırımda 29 milyon 97 bin 521 lira olmak üzere toplamda 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası kesildi.”