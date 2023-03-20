Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 17 Mart’ta açıklanan kentsel dönüşüm için maliklere, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik hazırlanan destek paketleriyle ilgili merak edilen 10 soru ve cevabı, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından açıklamalı olarak anlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması hedeflenen yeni destek paketini 17 Mart’ta açıklamıştı. Bakanlık yaptığı açıklamanın ardından merak edilen “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” başlığı altında en çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde geçici ve kalıcı konutlarla ilgili inşa sürecini aralıksız yürütürken bir taraftan da eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm programını sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor ve bu çerçevede uygun finansman imkanları sağlanıyor.

Daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması hedefleniyor.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi çerçevesinde, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketinde kamuoyu tarafından merak edilen “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” başlığı altında şu soru ve cevaplarına yer verildi:

Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1.49 faiz oranının 0.70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.

Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL’yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İşyeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.

Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.