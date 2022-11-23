Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından tamamlanan daire ve iş yerlerinin sahiplerine teslim töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ” Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem ülkemiz için milli güvenlik meselesidir. Bu deprem vesilesiyle tüm Türkiye’ye çağrıda bulunmak istiyorum: Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız. Sadece depremlerde, yaşadığımız afetlerde gündemimiz olmamalı. Bizim çocuklarımız, geleceğimiz, her şeyimiz. Bütün mücadelemizi de onlar için yapıyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek, daha iyi bir şehir sunabilme amacıyla yapıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından tamamlanan daire ve iş yerlerinin sahiplerine teslim töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ” Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem ülkemiz için milli güvenlik meselesidir. Bu deprem vesilesiyle tüm Türkiye’ye çağrıda bulunmak istiyorum: Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız. Sadece depremlerde, yaşadığımız afetlerde gündemimiz olmamalı. Bizim çocuklarımız, geleceğimiz, her şeyimiz. Bütün mücadelemizi de onlar için yapıyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek, daha iyi bir şehir sunabilme amacıyla yapıyoruz” dedi.

“Deprem ülkemiz için milli güvenlik meselesidir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından tamamlanan daire ve iş yerlerinin sahiplerine teslim törenine katıldı. Tören sonrası Bakan Kurum, Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

‘Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hep söylüyoruz: Türkiye bir deprem bölgesi. Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem ülkemiz için milli güvenlik meselesidir. Bu manada da toplumun tüm kesimleriyle birlikte 85 milyon vatandaşımız, depremle mücadele noktasında hareket etmek durumunda. Düzce’deki deprem noktasında, 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yaklaşık yüzde 75’inin depreme karşı güvenli hale getirildiği bir süreçle karşılandı ve bu manada da hamdolsun yıkılan hiçbir binamız yok. Artçı depremler devam ediyor. Gerek az gerek orta olmak üzere hasarlı binalar var. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde tüm ilimizde deprem hasarını hassasiyetle gerek laboratuvarımızda gerek araç ve cihazlarımızla birlikte tespitlerini yapıyorlar. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Düzce’de meydana gelen, depremde hasar gören binaların hasar tespitlerini tamamlayacağız” dedi.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini gidermeye devam edeceğiz”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Kurum, “Bilhassa hasar olduğunu gören vatandaşlarımızın binalara tespitlerini bitirmeden girmemelerini rica ediyoruz. Çünkü muhtemel artçı depremlerde az ya da orta hasar görmüş bir binamız, daha fazla hasar alabilir. Zaten bu manada AFAD, Kızılay; toplanma alanlarında vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gideriyorlar. Biz de birazdan Düzce’mize gideceğiz. Hasar tespitlerini hızlı bir şekilde takip edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri varsa o talepleri giderme gayreti içinde olacağız. Daha önce İzmir’de, Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, Bingöl’de yaşanan depremlerde ne yaptıysak, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bütün bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini gidermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gelin, bu dönüşüm sürecini hep birlikte yürütelim”

Devam eden birçok kentsel dönüşüm projesi olduğundan bahseden Bakan Kurum, “Bu deprem vesilesiyle tüm Türkiye’ye çağrıda bulunmak istiyorum: Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız. Sadece depremlerde, yaşadığımız afetlerde gündemimiz olmamalı. Bizim çocuklarımız, geleceğimiz; her şeyimiz. Bütün mücadelemizi de onlar için yapıyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek, daha iyi bir şehir sunabilme amacıyla yapıyoruz. O yüzden biz bakanlık olarak bu manada 81 ilimizde yapmış olduğumuz sosyal konut projelerimizle, yeni sosyal konutlarımız da kentsel dönüşümde çok önemli katkı sağlayacak. Bugüne kadar dönüştürmüş olduğumuz 1 milyon 200 bin konutumuzla, yapı denetimlerle birlikte 3.2 milyon konutumuzu depremlere karşı güvenli hale getirdik. İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız yürüyor. Bu manada vatandaşlarımızdan, belediyelerimizden de isteğimiz; deprem riski taşıyan evlerimizde oturmasınlar. Gelin, bu dönüşüm sürecini hep birlikte yürütelim. Belediyelerimiz üstüne düşen sorumlulukları kararlı bir şekilde yerine getirmek durumundadır. Buradan tüm belediyelerimize de çağırım: Vatandaşımızın nerede bir kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa orada olmaları. Biz bakanlık olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği bugüne kadar verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İşte bugün Kağıthane’de yıkılan binamızın yerine yaptığımız büyük bir dönüşüm projesiyle birlikte yaklaşık 750 bağımsız bölümün kuralarını çektik. Devam eden birçok projemiz var. Dolaysıyla bu süreci topyekun seferberlik ruhuyla, şuuruyla yürütmek zorundayız. Biz zor günlerimizde beraber olmayı bilen bir milletiz. Tekrar Düzce’ye, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve yaralı kardeşlerimize de Allah’tan şifa diliyorum” açıklamasında bulundu.