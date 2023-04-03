Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret çerçevesinde Balıkesir’de temaslarda bulundu. Valilik binasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile bir araya gelen Bakan Kurum, Balıkesir ile ilgili brifing aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti. Bakan Kurum’u Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran karşıladı. Bakan Kurum, Balıkesir Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı.