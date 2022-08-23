Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum, bu yılın başından bu yana; 41 bin 414 çevre denetimi yaptıklarını, 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL ceza kestiklerini ve 257 tesisin faaliyetini durdurduklarını belirtiği açıklamasında, “Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz!” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum, bu yılın başından bu yana; 41 bin 414 çevre denetimi yaptıklarını, 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL ceza kestiklerini ve 257 tesisin faaliyetini durdurduklarını belirtiği açıklamasında, “Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz!” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ülke genelinde tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında, “Bu yılın başından bu yana; 41 bin 414 çevre denetimi yaptık. 2 bin 391 tesise, yaklaşık 340 milyon TL ceza kestik. 257 tesisin faaliyetini durdurduk. Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

1200’e yakın parametrenin ölçüm ve analizi Çevre Referans Laboratuvarı’nda yapılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise denetimlerde ihtiyaç duyulan her türlü su, atık su, deniz suyu, toprak, atık, arıtma çamuru, atık yağ, izolasyon sıvısı, sediment, baca gazı, kömür, prina ve fuel-oil başta olmak üzere 1200’e yakın parametrenin ölçüm ve analizinin Çevre Referans Laboratuvarı’nda yapıldığı bildirildi. Bu denetimler ve analizler sonucunda, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen kuruluşlara, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli tahkikatın yapılması amacıyla da suç duyurularında bulunulduğu hatırlatıldı.

Çevre denetiminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldı

2021 yılında Türkiye genelinde toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında, bu denetimlerde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 936 tesise yaklaşık 350 milyon TL idari para cezası uygulandığı ve 406 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı alındığı belirtildi.

Bakanlık, 2022 yılının ilk 8 ayında da 41 bin 414 çevre denetimi yapıldığını, 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL idari para cezası uygulandığını ve 257 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındığını açıkladı.

Denetimlerde “Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları” ile “Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarları” da kullanılıyor

Açıklamada, Türkiye’nin 81 ilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlere katkı sağlamak amacıyla Bakanlığın Merkez Denetim Ekipleri, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları ile Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarlarının da bölgeye sevk edildiği, böylece denetimlerde daha hızlı sonuç alındığı aktarıldı.

Sürekli İzleme ve Sürekli Denetim Merkezleri de devrede

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sürekli İzleme Merkezi çerçevesinde hava kalitesi, atık su, emisyon ve deniz kirliliği ölçüm sonuçlarının, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde ve çevre denetimlerinin planlanmasında kullanıldığına dikkat çekildi.

Çevre denetimlerinin planlanması ve etkinliğinin artırılabilmesi için işlemlerin gerçek zamanlı olarak dijital ortamda kaydedildiği ve raporlandığı Sürekli Denetim Sistemi’nin devreye alındığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sürekli İzleme Merkezi’nden temin edilen izleme ve ölçüm sonuçları, bölgelerdeki mevcut su ve hava kalitesi, sanayi tesislerinin bacalarındaki emisyon değerleri ile atık su arıtma tesislerinden deşarj edilen atık suların kirlilik değerleri, Sürekli Denetim Merkezinde kontrol edilerek çevre denetim ekiplerinin koordinasyonu sağlanmakta ayrıca ekiplerin yaptığı denetimler anlık olarak takip edilmektedir.”