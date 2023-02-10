Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’teki vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek için Şatırhöyük ve Sakçagöz köyleri ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığımızla da afetzede kardeşlerimize evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak, bu afette de Çadırhöyük köyünde de, Nurdağı’nda da, İslahiye’de de aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz” diye konuştu.

“En iyisini, en güzelini, daha iyisini hep beraber yapacağız”

Depremzedeleri ziyaret eden Bakan Kurum, büyük bir afet yaşandığını söyledi. Kurum, yaşanan afetin üstesinden geleceklerini belirterek, “En iyisini, en güzelini, daha iyisini hep beraber yapacağız. Vefat eden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Allah böyle acı ve keder bir daha yaşatmasın, birliğimizi, beraberliğimizi de daim eylesin. Devletimiz bütün imkanları ile Gaziantep’imizin, Nurdağı’mızın, diğer ilçelerimizin, mahallerimizin, köylerimizin yanındadır. Hiçbir endişeniz, hiçbir tedirginliğiniz olmasın” ifadelerini kullandı.

“TOKİ Başkanlığımızla evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde bu afette de yapacağız”

Gaziantep’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarını da ileten Bakan Murat Kurum, “Bakanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla hep vatandaşımız için yapılması gerekenleri anbean takip ettik. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları, çadır, yemek, iaşe ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ardından bugün bu istişareleri de yapmaya geldik. Burada kalacak vatandaşlarımız için konteyner-çadır talepleri, bundan sonraki sürece ilişkin, evlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin taleplerinizi, isteklerinizi, arzularınızı alacağız. Çadırlarımızı da tamamlayacağız, ardından konteyner isteyenlere konteynerlerimizi göndereceğiz. TOKİ Başkanlığımızla da afetzede kardeşlerimize evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak, bu afette de Çadırhöyük köyünde de, Nurdağı’nda da, İslahiye’de de aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız” dedi.

“Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak”

Ziyareti sırasında muhtardan ihtiyaçları konusunda gerekli bilgileri de alan Bakan Kurum, bu ihtiyaçları vatandaşlardan da dinleyerek, tek tek not aldı. Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

“Acil yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapalım. Kalıcı evlerle ilgili hasar tespitlerimizi dün itibarıyla tamamladık. Kalıcı evlerle ilgili de yapılması gerekenleri hep birlikte konuşalım. Bugün birlik beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak ve hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz.”

“Tek katlı 105 metrekare 3+1 daireyi TOKİ Başkanlığımız ihalesini yapacak”

Bakan Kurum, vatandaşlardan dinlediği talepler üzerine cep telefonuyla ilgilileri arayarak, ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, kalıcı konutların da köylerde TOKİ Başkanlığı eliyle ihalesini yapacaklarını belirterek, “Tek katlı 105 metrekare 3+1 daireyi TOKİ Başkanlığımız ihalesini yapacak. İnşallah ilk başlayacağımız yerlerden birisi de burası olacak. Biz hepsini Allah’ın izniyle hep birlikte gidereceğiz” dedi.

Daha sonra Sakçagözü’ne geçen Bakan Kurum, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini köy muhtarından dinleyip tek tek not aldı. Bakan Kurum, “Eksiklerin hepsini biraz önce muhtarımızla konuştuk. Elektrikle ilgili kısmi elektrik bugün jeneratörle birlikte vermeye başlayacağız ve suyu beraber takip edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tuvaletleri ve hayvanlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını gönderecek. Hasar tespit çalışmaları zaten tamamlandı. Yarın TOKİ Başkanlığımız buraya gelip, yeni yapılacak evlere ilişkin muhtarımızla beraber sahayı bir gezecekler ve tespitleri yapacaklar. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz” diye konuştu.

Sakçagözü köyünde bulunan afet çadırlarını gezen ve mobil mutfakların önemine değinen Bakan Kurum, seyyar mutfakları gezerek, depremzede vatandaşlarla pişirilen çorbadan içti. Depremde hayvanlarının da zarar gördüğü ve onları sağmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlara Bakan Kurum, süt sağma makinesi göndereceği sözünü de verdi.

Şatırhöyük ve Sakçagöz köylerinin ardından Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Bakan Kurum, buradaki AFAD Koordinasyon Merkezleri’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum’a ziyaretleri sırasında bakan yardımcıları, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.