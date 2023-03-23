DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Diyanet İşleri başkanlığı tarafından ortak yürütülen çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum Düzce’de de uygulanıyor.

Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortak yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi Düzce’de başarıyla uygulanıyor.

Projenin süreç izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma toplantısı Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında ilkokul, ortaokul, lise idarecilerinin ve öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; gençlerin çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık yararına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Düzce’de gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesi yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörü Bekir Gürler tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Tamer Kırbaç, katılımcılara "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin uygulama sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.