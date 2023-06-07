Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinlikte İlkadım Belediyesi’nin “ateş ocağı” ilgi odağı oldu, Başkan Demirtaş yumurta pişirip vatandaşa dağıttı.

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Çevre Haftası Kutlama Töreni yapıldı. Etkinlikte birçok kurum stant açarak ’geri dönüşüm’ ve ’sıfır atık’ konusuna dikkat çekti. İlkadım Belediyesi’nin standında kurulan “ateş ocağı” ise herkesin ilgisini çekti. Güneş ısısını absorbe etme, yalıtım ve güneş enerjisi kullanımına örnek olan proje hakkında İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Süleyman Tanrıseven, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a bilgiler aktardı. Başkan Demirtaş da kurulan düzenekte yumurta pişirdi ve standı ziyaret edenlere ikram etti.

Etkinlik alanındaki stantları tek tek dolaşırken geri dönüşüm, bitkisel atık yağların dönüşümü, atıklardan yapılan eşyalar gibi pek çok konuda bilgileri öğretmen ve öğrencilerden alan Başkan Demirtaş, “Biz sadece doğa ve çevrenin bir parçasıyız. Doğa yok olursa biz de yok oluruz. İnsan nesli de kendi kendini tüketmeye doğru gidiyor, bu çok net. Bu yüzyılın başında dünyanın nüfusuna baktığımızda ve şu anki geldiği noktaya baktığınızda oradaki vahim durumu herkes görecektir. Atık miktarını, doğaya salınan sera gazlarını, denizlerin kirliliğini her şeyi artıran bir konu nüfus artışı. Nüfus artışıyla ve hele bu atıkla gidersek insan nesli zaten kendini yok edecek. Şu an da bunun önüne geçmenin yolu, farkındalık çalışmalarıdır. Doğanın sahibi değil doğanın bir parçası olduğumuzu biz çocuklarımıza öğretmek durumundayız. O yüzden burada bugün Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan bu etkinliği çok önemli buluyorum" dedi.

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen çiçek ve fidanlar etkinlik alanına gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.