Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çevre etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kütahya Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından program düzenledi.

Söz konusu program çercevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla “Tavşanlı Adronos Çayı Çevre Temizliği Etkinliği” gerçekleştirildi.

Moymul bölgesindeki etkinliğe; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, TEMA Temsilciliği, Moymuldan Yetişenler Derneği, Dost Kalpler Derneği, Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Moymul Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinliğe iştirak eden Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ile Mehmet Ali Akar öğrencilerle birlikte çöp topladı.