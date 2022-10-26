Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, öğrencilere çevre bilincini aşılamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, öğrencilere çevre bilincini aşılamaya devam ediyor.

Haziran ayından bu yana hizmetlerini sürdürmeye devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin konukları bu kez Özel Antalya Koleji 3.sınıf öğrencileri oldu. Denizlerde oluşan plastik kirliliğin önlenmesi başta olmak üzere çevre bilincini artıracak birçok konu öğrencilere anlatıldı. Çeşitli etkinliklerle çevre bilinci aşılanan öğrenciler, dramatik bir çevre öyküsü izledikten sonra merkezi gezdi.

Temiz bir çevre sözü

Öğrenciler ziyaret sonunda, denizlerin ve kıyıların kirlenmesini önlemeye, kirlilikle mücadeleyi özendirmeye, geliştirmeye ve katılımı artırmaya, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmaya, iyi bir çözüm geliştirmek için yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye, tek kullanımlık plastik tüketmek yerine alternatiflerini kullanmaya, Sıfır Atık Mavi ile döngüsel ekonomiye destek olmaya dair söz verdi.