DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde ahşap malzeme yüzeylerinde bulunan eskimiş ve koruyucu özelliğini kaybetmiş boya/vernik katmanlarının çevre dostu, geri dönüştürülebilir tarımsal atıklar ile temizlenebilmesi amacıyla Kabin Tipi Tam Otomasyon Boya Temizleme Makinesi (KATTABOT) geliştirdiler.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Budakçı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Korkmaz ile Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kompozit Malzeme Teknolojileri Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi ve Batman Üniversitesi Öğr. Gör. İzham Kılınç, ahşap malzeme yüzeylerinde bulunan eskimiş ve koruyucu özelliğini kaybetmiş boya/vernik katmanlarının çevre dostu, geri dönüştürülebilir tarımsal atıklar ile temizlenebilmesi amacıyla KATTABOT’u yaptılar.

Restorasyon işlemlerinde deformasyonu ortadan kaldırıyor

TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışma, özellikle tarihi eser niteliğindeki ahşap yapıların, mobilya yüzeylerinin, ahşap yat-tekne gibi restorasyonunda eskimiş koruyucu katmanların temizlenmesinde yapılan hatalı işlemleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Diğer temizleme yöntemlerinden farklı olarak, bu çalışmada tasarlanıp üretilen KATTABOT isimli makine, farklı temizleme parametrelerine ayarlanabilmesi, sulu ve susuz temizleme yapabilmesi, tozsuz bir ortam sunması ve 3 farklı eksende (x, y, z) otomatik olarak temizleme işlemi gerçekleştirmesi özellikleri ile öne çıkıyor.

Temizleme işleminde fındıkkabuğu ve kayısı çekirdeği kullanılıyor

Yaklaşık 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonrasında tasarlanan KATTABOT için, TÜRKAK’tan kalibrasyon sertifikası da alarak bir dizi denemeler gerçekleştirildi. Bu denemeler sonucunda, geri dönüştürülebilir nitelikte olan tarımsal atıklar ve sodyum bikarbonatın koruyucu katman uygulanmış ahşap malzeme yüzeylerinin temizlenmesinde oldukça etkili olduğu görüldü. Ayrıca temizleme işlemi sırasında ortamda herhangi bir toz oluşumuna sebebiyet vermediği de tespit edildi. Yapılan çalışma ilgili alanda, çevre dostu, yerli ve milli bir ahşap boya temizleme makinesi üretme hedefine yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doğal ürünler kullanan makine tamamen çevre dostu

Geliştirdikleri KATTABOT isimli makinenin hem sektörel anlamda hem de tüketici için tamamen çevreci, ekonomik ve insan sağlığını tehdit edecek hiçbir gereç barındırmadığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Budakçı, çalışmada temizleme maddesi olarak kullanılan medyaların doğal ve çevre dostu tarımsal atıklar (kayısı çekirdeği granülü, fındık kabuğu granülü, mısır koçanı granülü ve ceviz kabuğu granülü) olmaları nedeniyle çalışmanın dolaylı olarak katkılarının görülebileceğini, özellikle dünyada en çok üretimin ülkemizde yapılması nedeniyle fındık ve kayısıdan elde edilen ve ekonomik değeri olmayan bu atıkların ülke ve dünya pazarına sunulmasının da mümkün hale gelebileceğini ifade etti. Ayrıca bu ürünlerden elde edilen tarımsal atıkların endüstriye kazandırılması potansiyeli taşıması, çalışmanın ulusal kazanımlarına önemli bir örnek olacağını ve konu ile ilgili bilim camiasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Yapmış oldukları bilimsel yayınlarla, katıldıkları ulusal ve uluslararası konferans, sempozyumlarda sektör çalışanları ve bilim insanlarına üretilen makine hakkında çalışmalar sunduklarını belirten akademisyenler, halen çalışmalarını sürdürdüklerini ve KATTABOT için patent alma çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.