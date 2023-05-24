Muğla’nın Bodrum ilçesinin önemli tatil noktalarından birisi olan ve ilçenin tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan Rixos Premium Bodrum oteli ‘çevre dostu’ yönüyle de dikkat çekerken, 16. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda Gümüş ödülünü aldı.

Bodrum’un en lüks otelleri arasında yer alan Rixos Premium Bodrum, doğaya verdiği önemle de misafirlerine farkını hissettiriyor. Otel içerisinde yer alan asırlık zeytin ağaçlarına değer veren ve koruyan Rixos Premium Bodrum Otel, bu ağaçların ürünlerinden elde edilen zeytinyağı ile katıldığı kalite yarışmasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ödüle layık görüldü. Türkiye’nin en köklü zeytinyağı kalite yarışması olan ve Zeytindostu Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 16. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda Rixos Premium Bodrum oteli “Gümüş” ödülünü aldı. Rixos Premium Bodrum oteli geçen sene düzenlenen kalite yarışmasında “Premium” ödülünün sahibi olmuştu.