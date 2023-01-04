DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan çevre dostu bin okul ve temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde iyileştirmeye alınan Karaçalı Süperlit İlkokulu’nda inceleme yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan çevre dostu bin okul ve temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde iyileştirmeye alınan Karaçalı Süperlit İlkokulu’nda inceleme yapıldı.

Ülke genelinde okulların iyileştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki farklı proje hayata geçirildi. Çevre dostu bin okul ve temel eğitimde 10 bin okul projesi ile okullarda iyileştirmeler yapılacak. Bu çerçevede projeye dahil edilen okullardan birisi olan Kaynaşlı Karaçalı Süperlit İlkokulu Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilerek okulda incelemelerde bulunuldu. Çevre dostu okul projesi çerçevesinde yapılacak çalışma ve okulda yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği incelemelerin sonucunda okulda iyileştirme çalışmaları başlayacak.