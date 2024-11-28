Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesindeki Güneş Enerji Santralleri (GES), çevre bilincini artırmak amacıyla öğrencilere yönelik teknik gezilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde bulunan Güneş Enerji Santralleri 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ziyaretçilerini ağırladı. Konaklı Kemal Atlı İlkokulu’ndan 100 çevre dostu öğrenci, GES’i ziyaret ederek keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiler. Ziyaret sırasında öğrencilere, yenilenebilir enerji kaynakları, kent genelinde yürütülen çevre çalışmaları, güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve işletimi, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerji verimliliği konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonrasında öğrencilerin merak ettikleri sorular, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi tarafından detaylarıyla yanıtlandı. Uygulamalı eğitim programının ardından öğrencilere çevre farkındalığını artırmak amacıyla ‘Yeşeren Tohumlu Kalemler’ hediye edildi.

Geleceğin teminatı olan çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla, yıl boyunca ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.