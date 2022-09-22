Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca bitkisel atık yağ toplama kutuları ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutularını da temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığı açısından temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca bitkisel atık yağ toplama kutuları ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutularını da temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığı açısından temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

‘Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından, modern çöp konteyner yıkama aracı ile düzenli olarak temizlenen hijyenik, uzun ömürlü ve estetik görünümlü çöp konteynerlerini yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Modern araçlarla, çöp konteynerlerini hızlı ve kolay bir şekilde temizliyor, böylelikle çevrede oluşabilecek kötü kokuların ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Daha nezih ve sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.