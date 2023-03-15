Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yapılan çalışmalarla park sayısında rekor kırdıklarını ve 8 yılda 746 bin ağaç diktiklerini belirterek, 2023 yılında ise yine 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Bu çerçevede ilçemize geçen yıl kazandırdığımız 345 bin 500 metrekare yeşil alan ve 74 yeni park ile park sayısını 484’e yükselterek, yine yeşil alan rekorunu kırdık. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız çalışmalarla Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,23 metrekareye kadar ulaşmıştır. Kocasinan’da toplam yeşil alanı 6 Milyon 167 bin 461 metrekareye ulaştırarak, yeni bir rekor elde ettik. Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde her yıl hedeflediğimiz 100 bin adedi aşarak, 126 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluşturduk. ” ifadelerini kullandı.

Farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019 yılında ise 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 6 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 110 farklı noktada 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin ağaç ve 2022 yılında ise 126 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Yani 8 yılda 746 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.