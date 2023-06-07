Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Trakya Bölgesi’nde 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamanın yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma ve çevreye katkı sunmaya odaklanıyor. Bu çerçevede TREDAŞ çalışanları 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Her yıl 5 Haziran’da anılan Dünya Çevre Günü, toplumsal farkındalığı artırmayı ve kendini temiz bir çevreyi korumaya ve sürdürmeye adamış şuurlu bireylerin yetiştirilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. TREDAŞ çalışanları, özellikle evsel atıkların insan, doğa ve hayvan hayatına verdiği tahribata dikkat çekerek Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak hedefiyle Tekirdağ’ın Kumbağ mahallesinde buluştu.

Tekirdağ’ın turizm merkezlerinden biri olan ve yöre halkının sıklıkla ziyaret ettiği Kumbağ Plajı’nda atık toplama etkinliği gerçekleştiren TREDAŞ çalışanları, atık toplamanın yanında çevrenin korunmasını desteklemek için geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırdılar. Etkinlikte çevre temizliğinin önemi vurgulanırken, atıkların uygun geri dönüşüm kanallarına yönlendirilmesinin önemi de vurgulandı.

2020 yılında “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazanan TREDAŞ, çevre bilincinin oluşması için gerçekleştirdiği projelerle bu farkındalığı öne çıkarmaya devam ediyor.