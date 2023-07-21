Çevre ve doğa sevgisini çocuklara küçük yaşlarda kazandırmak ve çocukların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek hedefiyle kaleme alınan “Küçük Mikrop Zuzu Doğayı Korumayı Öğreniyor” adlı masal kitabı yayınlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel’in danışmanlığını yaptığı, yazar Gürkan Kap’ın kaleme aldığı “Küçük Mikrop Zuzu Doğayı Korumayı Öğreniyor” adlı masal kitabı piyasaya çıktı. Prof. Dr. Hamdi Temel’in çevre bilinci ile ilgili akademik birikiminden faydalanılarak kaleme alınan masal kitabı, anaokulu ve ilkokulu öğrencilerine hitap ediyor.

Yazar Gürkan Kap ile “Küçük Mikrop Zuzu Doğayı Korumayı Öğreniyor” adlı masal kitabı çıkardıklarını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, “Bu kitapta doğayı ve çevreyi korumaya yönelik akademik çalışmalarımı anlattım, yazarımız da bu kitabı alıp bir masal kitabı haline çevirdi. Bu kitabımız özellikle anaokulu ve ilkokulu öğrencilerine yönelik bir kitabımız. Eminim çocuklarımız bu masal kitabını okuduktan sonra kendilerinde müthiş bir çevre bilinci oluşacak” dedi.

Çocuklarda çevre duyarlılığını küçük yaşlarda vermek için böyle bir eser hazırladıklarını belirten Temel, “Bu kitabımızda özellikle çocuklarımız, atıkların, mikroplastiklerin çevreye, doğaya ne derece zarar verdiklerini masal kahramanlarımız tarafından öğrenmeye başladılar. Çocuklarımızda çevre duyarlılığı oluşması demek sağlıklı bir hayatımız olacak demektir. Biz de çocuklarımız küçük yaşlarda akademik bilgilerimizi nasıl alabilirler diye bu tarzda bir kitap yazdık. Bu kitabın dünyaya da model olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.