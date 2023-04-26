Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytinlerde Verimsizliğin Tespiti Ve Sorunların Giderilmesi Projesi çerçevesinde Yatağan, Milas, Seydikemer ilçelerinde kurduğu dört adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi üreticiyi erkenden uyarıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak açıklamasında, “Muğla ilinde kurduğumuz dört adet erken uyarı sistemimiz var. Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile bilgisayarda 7/24 toplanan veriler uzman ekiplerimiz tarafından incelenerek zeytin başta olmak üzere bağ, elma, ceviz gibi birçok üretim alanında oluşabilecek don ve zararlılarla ilgili riskleri tespit ediyor. Bu risklere karşı alınacak tedbirler konusunda SMS ve sosyal medya üzerinden uyarılarımızı yapıyoruz. Son olarak Yatağan Bahçeyaka Mahallesinde bulunan erken uyarı sisteminden aldığımız verilere göre cevizde Antraknoz Hastalığı için enfeksiyon riski oluşabileceği gözlemlendi. Özellikle Menteşe, Kavaklıdere ve Yatağan bölgelerindeki ceviz üreticilerini tedbirler konusunda uyardık. Muğla’da 2022 yılı TUİK verilerine göre 16 bin 353 dekardan 4 bin 192 ton ceviz elde edildi. Yerel çeşitlerin önemini ve yaygınlaştırılması gerekliliğini de biliyor buna göre gerekli tedbirleri alması konusunda üreticilerimizi tekrar uyarıyoruz” dedi.