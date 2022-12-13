Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ceviz ve bisiklet hırsızlığı yapan bir şahıs Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ceviz ve bisiklet hırsızlığı yapan bir şahıs Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçe otogarında 50 kg ağırlığında 1 çuval ceviz ve Girne Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanda bir bisiklet çalındı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda her iki hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M. S.(20) isimli şahıs yakalandı. Şahısın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.