Aksaray’da demir çubukla ceviz toplayan kişi demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Akin köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evinin bahçesinde bulunan ceviz ağacındaki cevizleri toplamak isteyen Hasan Çalı (69), eline aldığı demir çubukla dallara vurarak cevizleri düşürdü. Bir ara ağacın dalları arasından geçen elektrik telini fark etmeyen Hasan Çalı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hasan Çalı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Çalı buradaki müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığının inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.