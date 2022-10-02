Samsun’un Alaçam ilçesinde ceviz toplarken çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan şahıs yaralandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde ceviz toplarken çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan şahıs yaralandı.

Olay, Alaçam’ın Aşağıkoşlu Osmanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Mehmet Osma (67), kendisine ait bahçedeki ağaçtan ceviz toplarken yüksek gerilim hattının teli ile temas edince elektrik akımına kapıldı. Yaralanarak ağaçta iki dal arasında askıda kalan Mehmet Osman’ı gören eşi, çevreden yardım istedi. Vatandaşların yardımına koştuğu Mehmet Osman ip yardımıyla ağaçta mahsur kaldığı yerden aşağı indirilip ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Mehmet Osman’ın elektrik akımına kapıldığı sırada ayağında lastik ayakkabı olduğu, bu sayede ölümden döndüğü ve lastik ayakkabın elektrik akımından dolayı delindiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.