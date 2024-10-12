KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde 33. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı, halkın yoğun katılımı ve yöresel karşılama ile görsel şölene sahne oldu.

Festivalin açılışı Kaman cevizinin tanıtımını yapmak amacı ile düzenlenen Abdallar Grubu’nun davullu zurnalı gösterisi ile başladı. Kaman Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde; ilçe meydanında kurulan ve ülke genelinden birçok esnafın katılım sağladığı yöresel stantlar ve müzik gruplarının sahne aldığı tanıtımlar yer aldı. Festival içerisinde ceviz üreticileri için kurulan stantlarda Kaman cevizi ve cevizin üretim aşamaları anlatıldı. Cevizin ilçe ekonomisine katkı sunacağını ifade eden Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, "Ceviz, aromasıyla ülke genelinde tanınan ve bilinen bir ürün. İlçemizin her köyü ve mahallesinde ceviz üreticisi bulunmakta. Bu yıl ciddi oranda hasat alındı. Kaliteli ceviz var. İlçemizde bizler de en güzel festivali yapabilmek için çalışmalar yaptık” dedi.

Üretici ile tüketici bir araya geldi

Kaman ilçesinde 33.’sü düzenlenen festivalde üretici ve tüketicinin bir arada olduğunu aktaran Belediye Başkanı Demirci, "Üreticin ve tüketicinin bir araya gelmesi için içeriği geniş bir festival yaptık. Vatandaşların ve misafirlerin ilgisi yoğun oldu. Üreticiler kadar tüketici de memnun oldu. Ürünler uygun fiyatlarla satılıyor. Bu durumda ilçe ekonomimize ciddi oranda katma değer olacak. Festival öncesinde belediye olarak pazar yerinde değişiklik yaparak dağınıklıktan kurtardık. Ürünlerin fiyatlarını ise birbirine yakın hale getirdik. Hiç kimse de mağdur olmadı” diye konuştu.

Okul harçlıklarını ceviz üretiminden çıkarıyor

33. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan en genç üretici Yunus Göçmen ise, ceviz bahçesinden topladığı cevizlerin satışını yaparak okul harçlıklarını çıkartıyor. Festival alanının ilgi odağı olan en genç üretici Göçmen, "Cevizleri bahçeden topladıktan sonra satmak için festival alanına geldim. Buradan kazandığım parayla okul harçlıklarımı çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.

Festivale çok sayıda siyasetçi ile birlikte Kırşehir il merkezi ve yakın illerden katılım sağlandı.