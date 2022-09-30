Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Cumhuriyet Mahallesinde evinin bahçesinde bulunan ceviz ağacına çıkan 72 yaşındaki M.A., sopa yardımıyla çırpma yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan yaşlı adamın yaralanması üzerine yakınları tarafından ambulansa haber verildi. Yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tetkiklerde yaşlı adamın kafa travması geçirmesi üzerine Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde ceviz hasadı yaparken ağaçtan düşen yaşlı adam, hastanelik oldu.

Konya’da yaya önceliği için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı

Konya’da yaya önceliği için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı

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