Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölgedeki verimsiz ceviz ağaçlarına kabuk altı aşısı yapılarak verim bire beş artırılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ceviz ağaçlarının verimin artırılması için çalışma başlattı. Çalışmalarla verimsiz ağaçlardan verim alınması hedefleniyor. Geçen sene İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ettiklerini belirten çiftçi Abdullah Yalçın, "Cevizlerimizin budanması ve aşılanması için aşılardan sonra cevizlerimizin hepsi tutu. Güzel olmuşlar, geçen sene aşıladıklarımız bu sene verim de vermeye başladı. Bu sene de müracaat ettik, geri kalan kısmı da aşıladık. Az kaldı, onları da gelecek sene yapacağız” dedi.

Bahçesinde yaklaşık 100 adet meyve ağacı olduğunu ifade eden çiftçi Orhan Zeyrek ise, "Bunların çoğu ceviz ağaçlarından oluşuyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile 15 yıllık beslediğimiz ve verimsiz olan ceviz ağaçların bu sene aşılarını yaptık. Daha güzel bir verim elde etmek için ceviz ağaçlarımızı aşıladık. 30 tane ceviz ağacını kökünden keserek yeniden daha verimli hale getirmek için aşılamalarını yaptırdık. Daha yeni filiz vermelerine rağmen çok güzel tomurcuk verdiklerini gördük. Beklentimiz daha güzel verim elde etmektir. Bu desteklemelerinde devam etmesi yönünde taleplerimiz vardır” diye konuştu.