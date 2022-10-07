Eskişehir’de bisikletiyle kapı kapı gezerek yardım eden imam Soner Şahin, Mevlidi Nebi ve Din görevlileri haftasında onlarca ihtiyaç sahibi aile için pedal çevirdi.

Eskişehir’de bisikletiyle kapı kapı gezerek yardım eden imam Soner Şahin, Mevlidi Nebi ve Din görevlileri haftasında onlarca ihtiyaç sahibi aile için pedal çevirdi.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin, işten arta kalan zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Mevlidi Nebi ve Din görevlileri haftasının gelmesiyle birçok aileye yardım eden Şahin, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanların mağduriyetlerini giderdi. Vatandaşlara ulaşmak için bisikletiyle yola çıkan Şahin, kasasını doldurduğu erzak malzemeleriyle mahallelinin sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Gıda, hasta bezi, beyaz eşya, set üstü ocak ve tüp yardımlarında da bulunan Şahin, çabasının diğer meslektaşlarına da örnek niteliğinde olmasını istiyor.