Tarsus, Erdemli, Halkkent ve Akdeniz’deki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden faydalanan öğrenciler, ilk olarak Tarsus Üniversitesi’ni gezdiler. Öğretmenlerinin nezaretinde gerçekleşen ziyarette yaklaşık 170 öğrenci, Tarsus Üniversitesi’nin yerleşkesini gezdi. Üniversitenin konferans salonunda öğretim görevlileri tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ve üniversite kütüphanesi hakkında bilgiler verildi.

Akademisyenler tarafından yapılan sunumlarda; fakültelerin öğrenci alım şartları, kontenjan durumu, verilen eğitimin içeriği ve mezun olduktan sonra iş imkanları konusunda da öğrencilere ayrıntılı bilgiler verildi. Üniversite adayı öğrenciler ise, merak ettikleri konuları akademisyenlere sorma imkanı buldular. Öğrenciler tanıtım gezisinde ayrıca, üniversite bünyesinde yer alan laboratuvarları da inceleme fırsatı buldular.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde psikolojik danışman olarak görev yapan Duygu Çeviker, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yanlarında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze bağlı YKS Kurs Merkezleri’ndeki öğrencilerimize yönelik, üniversite tanıtım gezileri düzenlemeye başladık. Bu gezilerden ilkini Halkkent, Akdeniz, Tarsus ve Erdemli ilçelerimizdeki öğrencilerimizi, Tarsus Üniversitesi’ne getirerek başlattık” dedi.

Öğrencilerin, tercih edecekleri mesleklerle ilgili bilgileri bizzat akademisyenler tarafından öğrenmelerine imkan sağlayan bu tanıtım gezileri sayesinde, aynı zamanda kampüs iklimini yaşamalarını da amaçladıklarını kaydeden Çeviker, “Öğrencilerin motivasyonlarının artması, fakülteler ve bölümlerle ilgili fikir sahibi olmaları ve hedeflerini netleştirmeleri gibi konularda, bu tür gezilerin faydalı olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz için düzenlediğimiz bu tanıtım gezilerimiz, ilerleyen süreçte farklı üniversitelerle de devam edecek” diye konuştu.

Halkkent Kurs Merkezi öğrencisi Nisa Yiğiter, Tarsus Üniversitesi’ni gezmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bize böyle olanaklar ve güzel şeyler sağladığı için, Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversite tanıtım gezisi çok güzeldi. Ebelik bölümünü düşünüyorum. Öğrenmek istediğim tüm bilgileri edindim. Sorularımızı çok iyi şekilde yanıtladılar. Sosyal açıdan da bizim için gayet iyi oluyor. Üniversite gayet güzeldi. Hocalar da çok tatlıydı ve gayet güler yüzlüydü” diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Kaya, “Sınav sonrası bir üniversite arayışında olacaktım. Aslında uzaklara bakmama gerek yokmuş. Hayal ettiğim meslek tam da yanımdaymış. Gezdik, istediğim soruları sordum, merak ettiğim birçok konuda bilgi aldım. Bu tür üniversite gezilerinin olması bizim için gerçekten çok faydalı. Hangi üniversiteyi seçeceğimiz konusunda aslında uzaklara değil de, yakınımızdakilere bakmak, hayallerimize daha sıkı bağlanmamız için faydalı oluyor. Bu etkinlikleri yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz. Umarım böyle güzel etkinliklerin devamı gelir” dedi.

Tarsus Kurs Merkezi öğrencilerinden Ayşegül Yılancıoğlu ise, “Bu üniversiteyi ilk defa geziyorum. İlk defa imkanlarından yararlanıyorum. Bu yüzden başta öğretmenlerim olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, Tarsus Kurs Merkezi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.