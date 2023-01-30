Zonguldak’ın Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, 2022 İcraatlarından 2023 Hedeflerine "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" tanıtım kitapçığını basın mensuplarına takdim etti. Çevik, kitapçıkta yer alan aynı başlıklarda Bakanlığın destek ve yatırımları Alaplı ilçesinde yapılan çalışmaları video ve görsellerle paylaştı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, 2022 İcraatlarından 2023 Hedeflerine "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" tanıtım kitapçığını basın mensuplarına takdim etti. Çevik, kitapçıkta yer alan aynı başlıklarda Bakanlığın destek ve yatırımları Alaplı ilçesinde yapılan çalışmaları video ve görsellerle paylaştı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde eğitim altyapısı başta olmak üzere başarı çıtasını yükseltecek proje ve çalışmalarını takibini yaparak, 12 Okulun bakım onarım çalışmalarını yaptıklarını belirten Çevik, “8 bin 200 öğrencimiz ve 600 öğretmenimizle İlçemizi 2022-2023 eğitim öğretim dönemine hazırız” dedi.

Alaplı’da eğitimin kalitesini artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, sorunlara da geçici değil kalıcı çözüm için tüm gayretlerini yansıttıklarını söyledi.

Eğitim, bir çok dinamiği barındırdığının altını çizen Çevik, ”Okul öncesi eğitimin çerçevesini genişlettik. 5 yaş net okullaşma oranını 2021 yılında yüzde 60’dan yüzde 92’e yükselttik. 2022 Ağustos ayı itibariyle Temel Eğitimde liseye kadar 8200 öğrencisiyle okul projesini başarıyla tamamladık. Proje çerçevesinde ilçemizdeki meslek eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 168’den 272 ulaştı. 2022 yılında Halk Eğitim Merkezinde 447 kurs ile 7333 kursiyerimize eğitim verildi. 12 okulda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçemizde üstün zekalı ve özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için BİLSEM açıldı. Açık Öğretim kurumları sınavları, kalfalık ustalık teorik sınavları, Motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri teorik sınavlarının tümü artık Alaplı’da Elektronik sınav Merkez’inde gerçekleştirilecek” dedi.

Cevat Çevik, ‘Kütüphanesiz Okul kalmayacak’ projesi ile 2021 yılında ilçedeki tüm okullarda yeni kütüphane inşa edilerek, tüm okullar kütüphaneye kavuşturulduğunu, ‘Aile Okul’ projesinde 7 bin 324 veliye eğitim verildiğini söyledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Alaplı’da 2 bin 184 öğrencinin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden yararlandığını kaydeden Çevik, 2021 Aralık ayı itibariyle 12 Okulda Eğitim Programı uygulanmaya başlanarak 8 bin 200 öğrenci sayısının olduğunu belirtti.