Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ne yapılacak olan park için belediye ekipleri yoğun bir mesai harcıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ne yapılacak olan park için belediye ekipleri yoğun bir mesai harcıyor.

Gerçekleştirdiği altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları ile birlikte yaptığı yeni parklarla kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandıracak. Ahiler Kalkınma Ajansı altındaki 5 bin 836 metrekarelik alanda yapılacak olan park için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İçerisinde basketbol sahası ve tenis kortunun, spor kondisyon aletlerinin ve yürüyüş yollarının yanı sıra çocuk oyun gruplarının bulunacağı park alanında zemin düzeltme ve beton döküm çalışmaları tamamlandı.

Parkın içerisine çeşitli türde yüzlerce ağaç dikimi gerçekleştiren belediye ekipleri önümüzdeki günlerde çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarının montajına başlayacak. Parkın önümüzdeki haftalarda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.